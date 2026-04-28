Nicaragua asume Vicepresidencia de Organización Internacional Italo-Latinoamericana IILA

En un importante reconocimiento a su labor diplomática, Nicaragua fue elegida por unanimidad para ocupar la Vicepresidencia de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA) por un período de dos años.

Nicaragua Vicepresidenta IILA: Unanimidad histórica desde Italia

El nombramiento se realizó en el Palacio Pretorio de Prato, Italia, durante la sesión del Consejo de Delegados, órgano encargado de definir las líneas estratégicas y los programas de cooperación entre los Estados miembros.

La delegación nicaragüense participó además en el encuentro de alto nivel “Europa y América Latina: el viraje hacia una nueva centralidad estratégica”, presidido por el Ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

Este foro en la región de Toscana tuvo como objetivo principal fortalecer el diálogo político y económico, así como estrechar los lazos de cooperación estratégica entre ambas regiones.

La elección de Nicaragua refleja la confianza de la comunidad internacional en su rol activo dentro del multilateralismo.

Bajo la nueva conducción del Secretario General de la IILA, Giorgio Silli, esta designación permite al país consolidar su presencia en espacios de decisión regional, promoviendo el entendimiento y el beneficio mutuo entre Italia, América Latina y el Caribe.

