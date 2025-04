Ministerio del Interior da a conocer Plan Verano 2025

Con el objetivo de preservar la vida de las familias y proteger el medio ambiente, el Ministerio del Interior brindó detalles del Plan Verano 2025 que tiene diseñado la Dirección General de Bomberos Unidos, la Dirección General de Migración y Extranjería y el Sistema Penitenciario Nacional.

El Comisionado Mayor Ramón Landeros, dijo que para esta temporada se va a disponer de 2 mil 900 bomberos para atender labores de prevención y extinción de incendios, que se puedan dar en maleza o basura, vamos a atender los accidentes de tránsito, vamos a estar en las carreteras, en la ciudad y en los balnearios.

“Estamos listos para atender a las familias nicaragüenses y a quienes nos visitan y vienen a disfrutar de las playas, de las tradiciones de Semana Santa. Los Bomberos Unidos estamos desde 224 estaciones de bomberos listos para garantizar paz, tranquilidad a las familias”, aseguró Landeros.

Agregó que hay 3 momentos que deben cuidar las familias, uno en el hogar, cuando se viaja por las carreteras y el tercer momento, cuando se está disfrutando en las playas, ríos o lagunas.

“Las recomendaciones cuando vayamos a salir de nuestros hogares, que dejemos cuidando con alguien nuestra vivienda, y desconectemos los aparatos eléctricos que no vamos a usar, que apaguemos los fogones de leña, de carbón o gas licuado. Apaguemos las veladoras y desenchufemos las planchas, de tal manera que no quede activa ninguna fuente de calor”, recomendó.

Si va a viajar en carretera, no recargar o poner peso extra en los vehículos en que se desplazan, revisar las llantas, revisar el estado mecánico del vehículo como luces, frenos, aceite, tener listo un extintor de 5 o 10 libras de polvo químico para apagar un incendio, no tirar colillas de cigarros encendidas, no tomar licor si anda manejando, no exponerse a la luz solar y estar atentos a los niños o niñas.

La Dirección General de Migración y Extranjería, a través de su director Comisionado Mayor Juan Emilio Rivas, indicó que durante el periodo de Semana Santa van a atender con horarios normales a la población en los 26 puestos fronterizos habilitados y 30 oficinas de servicios migratorios. Se va a contar con 835 oficiales de migración, se van a habilitar 186 ventanillas y 19 medios de transporte.

Los horarios de atención serán de 8 a.m. a 5 de la tarde, de lunes a sábado en la sede central, en la oficina de Servicios de Migración en Metrocentro y Multicentro Las Américas será de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a sábado, mientras los domingos de 10 a.m. hasta las 1 p.m.

En las oficinas departamentales, el horario será de lunes a sábado en horario normal, mientras en los puestos fronterizos Las Manos, El Guasaule y el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino se atenderá las 24 horas, en Peñas Blancas desde las 6 a.m. hasta las 12 de la noche y en San Pancho y San Carlos en Río San Juan de 6 a.m. a 6 p.m. La proyección de atención ronda los 140 mil 306 servicios migratorios.

El Comisionado Mayor Juan Orozco, de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, indicó que esta entidad durante los días de la Semana Santa, estarán atendiendo a la población para incentivar la unidad familiar y tradicionales.