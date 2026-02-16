Ministerio del Interior brinda 145 mil servicios en la última semana

En la semana del 7 al 13 de febrero 2026, las diferentes dependencias del Ministerio del Interior, garantizaron 145 mil servicios a nivel nacional, tanto a nicaragüenses y personas con otras nacionalidades.

La Dirección de Migración y Extranjería, atendió más de 84 mil servicios: ingresos y salidas del país, emisión de documentos, como pasaportes, visas, carnet de residencia, constancias y certificados de movimiento migratorio.

Mientras que el Sistema Penitenciario Nacional, brindó 33 mil atenciones: visitas conyugales, llamadas telefónicas, atención de salud, diligencias judiciales, entre otros.

La Dirección General de Atención a Connacionales, garantizó 2 mil 230 servicios, incluyendo la repatriación desde España, Estados Unidos y Costa Rica.

Y los Bomberos Unidos, atendieron 6 mil servicios desde las 234 estaciones, 784 fueron llamadas de emergencia y controlaron 194 incendios en toda nuestra Sagrada Geografía.

