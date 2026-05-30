Ministerio de Salud: Brooklyn Rivera Bryan hoy

NOTA DE PRENSA

BROOKLYN RIVERA BRYAN HOY

MINISTERIO DE SALUD

30 DE MAYO 2026

Sobre el estado de salud del Hermano Brooklyn Rivera, informamos a sus familiares y a nuestro Pueblo, que luego de las valoraciones especializadas de hoy Sábado, se concluye que no hay mayor variante en su condición.

1. El equipo multidisciplinario conformado por especialistas de cuidados intensivos, neumología, neurología, nefrología, cardiología y medicina interna valoran que el paciente permanece en condición crítica, con afectación de varios órganos y sistemas, producto de una enfermedad de alta complejidad que ha generado complicaciones neurológicas, respiratorias, cardiovasculares y renales.

2. De acuerdo con la valoración, continúa con edema cerebral asociado a una lesión neurológica severa, insuficiencia respiratoria secundaria a un proceso infeccioso grave y falla renal aguda actualmente bajo estrecha vigilancia médica.

3. Se mantiene manejo intensivo para estabilizar la función cardiovascular, controlar el proceso infeccioso y preservar la función de los órganos afectados. El equipo médico continúa realizando evaluaciones permanentes y aplicando todas las medidas terapéuticas necesarias conforme a los protocolos establecidos.

Vamos a estar pendientes para informar lo necesario, cuando sea necesario, siempre invocando a Dios para que derrame Sus Bendiciones y se genere la mejoría por la que tanto pedimos y hacemos.

Managua, 30 de Mayo, 2026

Ministerio de Salud

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional