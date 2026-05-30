Ministerio de Salud denuncia a prófugo que asegura ser médico para atacar al Gobierno de Nicaragua

El Ministerio de Salud de Nicaragua publicó una Nota de Prensa en la que denuncia que el malandrín y corrupto José Antonio Delgado, quien dice ser médico y se ha dedicado a realizar acusaciones sin fundamento contra las políticas del Gobierno Reconciliación y Unidad Nacional, es un prófugo de la justicia con orden de captura vigente.

A continuación la publicación del Ministerio de Salud:

NOTA DE PRENSA

MÉDICO COPA, HUMANO CERO

El Golpismo recurre a cualquier malandrín y pretende convertirlo en Ciencia y testimonio honorable que certifique sus prejuicios y acusaciones sobre las Políticas del GRUN.

El Señor, que dice ser Médico, José Antonio Delgado, huyó de Nicaragua en Agosto de 2024, ante un juicio que no quería enfrentar, promovido por su propia hija, por incumplimiento a los mandatos del Juzgado de Violencia Intrafamiliar, mandatos que violentó eludiendo sus responsabilidades por alimentación a sus hijos y otros familiares. En esa oportunidad el Juzgado contra Violencia Intrafamiliar había ordenado su captura.

Ahora, convertido en ilustre científico, por arte y magia de las publicaciones golpistas, diserta desde la ignorancia que le conocemos, pretendiendo convertir a los cómplices de malas prácticas médicas y de asesinato, en “inocentes víctimas”, ratificando su condición política criminal, identificándose con ese modelo y prototipo de asaltantes, que con la excusa de la Medicina, han dejado sufrimiento y dolor en Familias que les han creído, así como ausencia definitiva de quienes confiaron en ellos para procedimientos quirúrgicos, cuya Ciencia y experiencia desconocían.

El Ministerio de Salud de Nicaragua denuncia, una vez más, a este tipo de personajes corruptos, que ciegos, ignorantes y mercaderes, por más de 30 monedas venden el dolor de las víctimas y defienden a los victimarios.

El Ministerio de Salud de nuestra Nicaragua Bendita, Digna y Siempre Libre está encausando judicialmente a ese falso, vicioso y adulterado, nada profesional de la Medicina, dejando claro que ante el dolor humano, todos sus engaños y sus peripecias políticas y nada científicas, son, definitivamente, maromas denunciables y procesables judicialmente.

Un Médico debe ser un Buen Pastor y siempre estará al lado de los sufrientes, de las víctimas, y nunca de las pacotillas indeseables que extorsionan a las Personas y cometen crímenes, como traficantes de comercio ilegal e ilegítimo, con la salud y los sentimientos de las Personas.

Managua, 30 de Mayo, 2026

Ministerio de Salud

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

POSTDATA

JOSÉ ANTONIO DELGADO

Se fue en Agosto del 2024

En el expediente judicial número 021442-ORM4-2023-PN, correspondiente al Acta de Audiencia de Juicio Oral y Público celebrada el 4 de septiembre de 2024 en Managua, se registró la comparecencia en el Juzgado Quinto Distrito Especializado en Violencia Circunscripción Managua. En dicha audiencia, el acusado José Antonio Delgado Alvarado no se presentó, razón por la cual se autorizó su captura y el allanamiento de su domicilio. La víctima fue identificada dentro del proceso como parte acusadora, representada por su defensa técnica, mientras que el juez a cargo fue la autoridad titular del Juzgado Quinto Distrito Especializado en Violencia, quien dictó las resoluciones correspondientes y dejó constancia en el acta firmada por los presentes.