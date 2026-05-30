Madrecita de 92 años y su hija resultan ganadoras de espectaculares premios

Con apenas unos minutos de diferencia, una madre de 98 años y su hija de 56 resultaron ganadoras de dos de los premios más codiciados durante la celebración de la Madre Panza 2026, organizada por Tu Nueva Radio Ya.

La primera en escuchar su nombre fue doña María del Socorro Martínez, de 98 años, cariñosamente conocida como doña Mariíta, quien se llevó una hermosa lavadora patrocinada por Tu Nueva Radio Ya y Lucalza.

A sus casi 100 años, doña Mariíta es el orgullo de una numerosa familia. Tiene 70 nietos, 94 bisnietos y 10 tataranietos, y reside en el anexo Rafael Ángel Ríos, en el Distrito II de Managua.

La emoción de la familia apenas comenzaba. Minutos después, la suerte volvió a tocar a la misma familia cuando Mélida del Carmen Toruño Martínez, de 56 años e hija de doña María, fue anunciada como ganadora de un elegante juego de sofás color rosado patrocinado por Hermanos Moi-Moi.

Entre lágrimas de felicidad y aplausos de los asistentes, madre e hija celebraron juntas la inesperada fortuna que las convirtió en protagonistas de una de las historias más emotivas de la celebración de la Madre Panza 2026.

Doña Mélida, fiel oyente de Tu Nueva Radio Ya, comentó que hace cuatro años sufrió una fractura en su pie derecho y que en los últimos meses ha enfrentado constantes dolores. Según relató, los médicos le han recomendado una cirugía, pero decidió esperar para asistir a la Madre Panza 2026 antes de continuar con su atención médica.

“Algo me decía que tenía que venir a la celebración de la Madre Panza y ya ve. Esto es milagro de Dios porque nosotros nunca habíamos ganado premios tan hermosos”, expresó emocionada doña Mélida, quien prometió que a partir de la próxima semana se someterá a valoraciones médicas para atender su afectación en el pie.