Más de mil servidores del Ministerio del Interior reciben ascensos en su 46 aniversario

El Ministerio del Interior de Nicaragua realizó una emotiva y solemne ceremonia de ascensos en el Sistema Penitenciario «Jorge Navarro» de Tipitapa, conmemorando así su 46 aniversario de fundación.

Ministerio del Interior celebra su 46 aniversario con ascenso de más de mil servidores públicos comprometidos con la seguridad nacional

Durante el significativo acto fueron ascendidos hombres y mujeres que han demostrado compromiso, disciplina y entrega en sus labores, contribuyendo significativamente a fortalecer las tareas de seguridad y estabilidad para todos los nicaragüenses.

En este evento destacó la presencia de servidores públicos que, con entereza y preparación técnica, mantienen viva la vocación de servicio en beneficio de la familia nicaragüense, demostrando que el trabajo constante y la profesionalización son pilares fundamentales en la institución.

La promesa de ley fue tomada por la compañera María Amelia Coronel, ministra del Ministerio del Interior, quien se dirigió a los nuevos grados con palabras cargadas de compromiso y patriotismo, instándolos a cumplir con fidelidad su deber bajo los principios fundamentales que rigen a la institución.

En un momento cargado de emoción y solemnidad, cada uno de los ascendidos respondió con un firme «Sí, prometo«, reafirmando así su inquebrantable compromiso de continuar garantizando la paz y seguridad de Nicaragua, valores fundamentales para el desarrollo nacional.

Durante su intervención, la ministra Coronel destacó la importancia del esfuerzo colectivo y el legado histórico de la institución en estos 46 años de servicio ininterrumpido al pueblo nicaragüense. Sus palabras resonaron en el recinto, enfatizando el valor de la continuidad institucional y la mejora constante de los servicios que se brindan a la población.

«Este nuevo grado representa un reconocimiento y un mayor compromiso con el pueblo«, expresó la ministra al felicitar a los ascendidos y a sus familias, destacando el papel fundamental que juegan los servidores públicos en el mantenimiento de la estabilidad y el orden en todo el territorio nacional.

Más de mil efectivos ascendidos a nivel nacional

A nivel nacional, 1,072 servidores del Ministerio del Interior fueron ascendidos en reconocimiento a su dedicación y profesionalismo, lo que representa un importante número de funcionarios que han cumplido con los requisitos necesarios para avanzar en su carrera institucional.

Un dato significativo es que de este total, 334 son mujeres y 737 varones, cifras que reflejan la activa participación femenina en las estructuras de dirección y servicio, demostrando el compromiso institucional con la equidad de género y la inclusión en todos los niveles operativos.

El acto concluyó en un ambiente de orgullo y celebración institucional, con los recién ascendidos recibiendo las felicitaciones de sus superiores y compañeros, en una muestra de camaradería y unidad que caracteriza a este cuerpo de servidores públicos dedicados a la protección de la ciudadanía.