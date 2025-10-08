Más de mil jóvenes litos para revolucionar la tecnología en el Hackathon Nicaragua 2025

La creatividad, la innovación y el talento juvenil se darán cita una vez más en el Hackathon Nicaragua 2025, el festival tecnológico más grande del Nicaragua donde participaran más de mil mentes creativas, conformadas en 85 equipos multidisciplinario.

Hackathon Nicaragua 2025: innovación y talento juvenil

Los participantes se preparan para competir en diversas categorías como marketing digital, diseño gráfico, desarrollo web y otras ramas vinculadas a la tecnología.

El evento se llevará a cabo los días 16 y 17 de octubre, desde las 9 de la mañana, en el Centro de Convenciones Olof Palme, donde los participantes pondrán a prueba sus habilidades para crear soluciones digitales innovadoras.

El compañero Bayardo Cabrera, del Centro Nacional de Innovación de Tecnología, destacó que este encuentro representa una oportunidad única para que la juventud nicaragüense demuestre su talento y pasión por la tecnología por lo que invitó al público a ser parte de esta gran fiesta de la creatividad.

En su novena edición, el Hackathon Nicaragua reafirma el compromiso con el impulso a la formación tecnológica, el trabajo en equipo y la generación de ideas que aporten al desarrollo digital del país.

Además, los ganadores recibirán importantes premios económicos en reconocimiento a su ingenio e innovación, concluyó por su parte dijo Laleska Gutiérrez de la Secretaria Técnica para atención a las universidades.

