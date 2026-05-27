Fallece médico que batalló por casi un mes tras sufrir accidente vial en León

En el Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Argüello de la ciudad de León, se rindió ante la muerte anoche el doctor Johnny Allexon Huerta Medina, debido a las lesiones que sufrió en accidente de tránsito.

El doctor Johnny Allexon Huerta Medina falleció

El doctor Huerta Medina se accidentó a finales del pasado mes de abril en la comunidad San Jacinto, en la carretera a San Isidro, municipio de Telica, al impactar su carro contra una rastra estacionada en la vía.

En el accidente, el médico sufrió múltiples fracturas que lamentablemente desembocaron en su deceso.

El día del accidente el doctor Huerta acababa de salir de laborar como ortopedista del hospital de León, donde a pesar de los esfuerzos de sus colegas resultó imposible salvarle la vida.