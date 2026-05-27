Bebé de 16 meses pereció al caer desde una ventana en Zaragoza
Un bebé de 16 meses falleció al precipitarse desde la ventana de un edificio en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza, en España.
Según las primeras investigaciones, el bebé estaba con su madre en la casa cuando cayó por la ventana.
Los equipos sanitarios intentaron reanimar al bebé, pero debido a las lesiones que sufrió no pudieron salvarle la vida. El caso es investigado por las autoridades.
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