Ambulancia se vuelca a punto de llegar al Hospital Monte España

Con lesiones leves resultó una paciente, sumado a las enfermedades que le aquejaban, al volcarse esta madrugada una ambulancia en que era trasladada de Ciudad Sandino, al hospital Monte España, en Managua.

Ambulancia vuelca a 100 metros de hospital

El cazador de noticias José Dávila, informó que la ambulancia volcada pertenece al mismo hospital al que se dirigía y la cual se accidento a solo 100 metros de llegar a dicho centro asistencial, ubicado en residencial Los Robles.

Dávila señaló que en circunstancias que investiga la policía a la ambulancia se le desprendió la llanta delantera derecha lo que provocó que el conductor perdiera el control volcándose y terminar estrellada en un árbol.

Tras ser rescatada del interior de la ambulancia, la paciente no identificada fue ingresada de inmediato al hospital privado Monte España, para ser atendida de emergencia.

