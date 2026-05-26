Chontales: Capturan a Yader Fajardo responsable de la muerte de la Reina Mengueña

En menos de 48 horas, agentes policiales lograron la captura del sujeto Yader Ezequiel Fajardo Guido, de 20 años, presunto responsable de la muerte de Hernaldo Iván Hernández Obando, de 26 años, conocido popularmente como “La Reina Mengueña”.

El crimen se registró la madrugada del pasado lunes, en el municipio de Santo Domingo, en el departamento de Chontales, luego que Yader Fajardo y “La Reina Mengueña” sostuvieran un pleito al calor de los tragos.

Nuestros cazadores de noticias informaron que Yader Fajardo atacó con arma blanca en el tórax y cuello, a su víctima, luego huyó.

Tras el ataque, “La Reina Mengueña” llegó en busca de ayuda a la delegación policial de donde lo trasladaron a un centro de salud, sin embargo, falleció poco después.

Las familias del Santo Domingo al conocer de la captura de Yader Fajardo, se apostaron en las afueras para exigir que le caiga todo el peso de la ley y pague por el crimen de “La Reina Mengueña”.