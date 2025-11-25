Más comunicadores son capacitados desde el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho

La tarde de ayer lunes fue desarrollado un nuevo taller de capacitación con el compañero comunicador venezolano Abraham Istillarte.

Taller de capacitación con Abraham Istillarte

En el seminario participaron los estudiantes del Centro Cultural y Politécnico “José Coronel Urtecho…No Volverá el Pasado!”, que cursan sus estudios de Producción de Podcast, Técnicas de Fotografía, Diseño Gráfico y Dibujo, entre otros.

Igualmente participaron en formato virtual los comunicadores sandinistas a nivel nacional que desarrollan su labor desde los Medios del Poder Ciudadano, Juventud Sandinista 19 de Julio, Unidades de Victorias, Instituciones de Gobierno, Alcaldías y Estudiantes de las Universidades del Pueblo.