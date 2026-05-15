Nica es encontrado muerto en Heredia, Costa Rica

Las autoridades costarricenses se encuentran investigando la muerte del nicaragüense Cristian José Álvarez Munguía, de 49 años, ocurrida en Guararí, en Heredia, Costa Rica.

Cristian José Álvarez Munguía, de 49 años

Álvarez Munguía se había nacionalizado como costarricense y fue hallado sin vida el pasado 11 de mayo.

Las autoridades ticas necesitan localizar a familiares de Álvarez Munguía en Nicaragua para brindarles la noticia y poder obtener información de interés para la investigación, ya que de momento está pendiente esclarecer la forma en que murió.

Con respecto al fallecido se conoce que era hijo de María del Rosario Munguía Téllez, quien presuntamente se encuentra en Estados Unidos, y Narciso Álvarez Salgado.

