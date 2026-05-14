Extraen un kilogramo de imanes del estómago de un adolescente

Un total de 17 bolas magnéticas que en total pesó un kilo, fueron extraídas del estómago de un adolescente, informó este jueves el Ministerio de Salud de la provincia de Moscú.

«Durante la gastroscopía se detectaron y extrajeron dos esferas del estómago. Tras la separación de las adherencias, se realizó una laparotomía, una intervención en la que se practicó una incisión en la pared abdominal anterior para acceder a los órganos internos de la cavidad abdominal y la pelvis. Esto permitió detectar otras 15 esferas magnéticas que se encontraban en la parte superior del ciego», afirmó Vladímir Trunov, jefe del departamento de cirugía infantil del Centro Regional de Moscú para la Salud Maternoinfantil.

Actualmente, el paciente está recuperándose de la operación en casa, supervisado por un pediatra. El doctor subrayó que las bolas magnéticas son muy peligrosas si se tragan, ya que pueden provocar necrosis del tejido intestinal, peritonitis y otras enfermedades mortales.