Histórica inversión de 1,147 millones de córdobas para nuevo Hospital Pediátrico Las Segovias

En un hecho trascendental para el sistema de salud pública de Nicaragua, el Gobierno inaugurará el lunes 18 de mayo el Hospital Pediátrico Las Segovias, ubicado en el departamento de Estelí.

La magna obra, entregada al pueblo en conmemoración del 131 Aniversario del Natalicio del General Augusto C. Sandino, conllevó una histórica inversión de 1,147 millones 300 mil córdobas, consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura médica más importantes para el norte del país.

Este moderno complejo hospitalario destaca por su imponente infraestructura distribuida en 10 edificios que albergan un total de 117 camas.

Las instalaciones han sido diseñadas para optimizar la atención de los pacientes e incluyen amplias áreas de Emergencia, Consulta Externa, Hospitalización, dos Quirófanos de última generación, una Central de esterilización de materiales y equipos, una Unidad de Cuidados Intensivos, zonas de Medios diagnósticos, farmacia, patología, administración y áreas recreativas de juego para los niños.

El equipamiento médico instalado es de alta tecnología e incorpora herramientas de vanguardia mundial, tales como un Tomógrafo y Rayos X digital fijo con inteligencia artificial, Rayos X móvil, Arco en C, ultrasonidos de alta resolución y oftalmológicos, ecocardiógrafo y torres de laparoscopia.

Asimismo, dispone de instrumentos especializados como broncoscopio, video endoscopio y colonoscopio, complementados con un sistema propio de autoclave con triturador e incinerador para el manejo seguro de desechos hospitalarios.

La atención médica estará a cargo de un robusto equipo de pediatras y subespecialistas en ramas críticas como hematología, neumología, endocrinología, reumatología, neurología, cirugía, cardiología, urología, nefrología, ortopedia, infectología y nutrición, entre otras.

Más que una obra de concreto, este hospital representa una inversión directa en la vida, el futuro y el bienestar de la niñez nicaragüense, transformándose en un símbolo de esperanza y compromiso social para las familias de la región.