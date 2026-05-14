Más de 150 mil comunidades recibirán atención médica durante la próxima semana

Entre el lunes 18 y el sábado 23 de mayo, el Ministerio de Salud brindará atención médica general y especializada a 150 mil 236 familias en diferentes partes del país.

Los servicios médicos serán llevados a 2 mil 392 barrios y comunidades, mediante la realización de 1,434 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esta programación, el MINSA desarrollará 78 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

