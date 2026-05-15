Talentosas jovencitas participan en casting departamental de Reinas Nicaragua 2026

Con entusiasmo, seguridad y el sueño de representar dignamente a nuestra Amada Nicaragua, decenas de preciosas jovencitas participaron este viernes en el casting departamental de Reinas Nicaragua 2026, realizado en el auditorio Fernando Gordillo de la UNAN-Managua.

El Director de Pasarela de Nicaragua Diseña, Oscar Zelaya, destacó que este casting regional de Managua también brinda oportunidades a jóvenes que anteriormente no pudieron participar en las selecciones realizadas en sus departamentos.

“Es una plataforma que fomenta el talento de las muchachas. Muchas jóvenes que pasan por Reinas Nicaragua posteriormente destacan en otras plataformas de moda y belleza. Nosotros buscamos desenvolvimiento, autenticidad, que disfruten la experiencia. Jovencitas felices que se sientan orgullosas de vivir en esta Patria Libre”, expresó Zelaya.

Asimismo, señaló que cada año aumenta la confianza y participación de las jóvenes nicaragüenses, incluyendo modelos con experiencia en certámenes nacionales y plataformas de moda.

Entre las participantes destacó la preciosa colochona Alejandra Gutiérrez, quien aseguró sentirse emocionada de formar parte del casting.

“Siempre he sido fanática de los certámenes y quiero atreverme a vivir esta experiencia porque ahora las jóvenes tenemos la oportunidad de desenvolvernos en lo que nos apasiona. Desde niña me apasionan los certámenes de belleza”, expresó Alejandra.

Durante el evento también estuvo presente Leilani Leytón, Miss Teen 2021, quien motivó a las aspirantes a luchar por sus sueños manteniendo siempre su autenticidad y representar con orgullo la cultura y belleza de Nicaragua.

“Lo más importante es que sean ustedes mismas, que no pierdan su esencia y que amen a Nicaragua. Estas plataformas abren muchas oportunidades y permiten proyectar al país a nivel internacional”, manifestó Leytón.

El casting de Reinas Nicaragua 2026 continuará desarrollándose en distintos departamentos del país, impulsando a más jovencitas a fortalecer sus capacidades y representar con orgullo a la Tierra de Lagos y Volcanes.