Nicaragua alcanza 324 cirugías fetales exitosas en Hospital Bertha Calderón

Nicaragua continúa consolidándose como referente en medicina especializada con la realización de la cirugía fetal intraútero número 324, llevada a cabo en el Hospital Bertha Calderón Roque del Ministerio de Salud.

MINSA realiza cirugía fetal 324 en el Bertha Calderón

Este programa se ha convertido en una herramienta vital para el diagnóstico y tratamiento de alteraciones estructurales, mejorando significativamente el pronóstico de vida de los pacientes antes de nacer.

En esta ocasión, el equipo médico realizó una intervención enfocada en el abordaje de una afectación en el sistema renal de un feto, cuya madre es originaria de Managua.

Estos procedimientos permiten a los especialistas confirmar o descartar anomalías complejas, brindando una respuesta terapéutica inmediata y altamente especializada dentro del sistema de salud pública.

Cada una de estas intervenciones representa un avance en el fortalecimiento de la medicina materno-fetal y el desarrollo científico del país.

La innovación tecnológica y el compromiso de los especialistas nicaragüenses permiten que este programa siga llevando esperanza y atención de primer nivel, de forma gratuita, a las familias nicaragüenses.

