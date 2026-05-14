Gobierno de Nicaragua participa en Octava Conferencia de Fatah en Ramallah

En la ciudad de Ramallah, Palestina, una delegación de la República de Nicaragua participó este jueves en la sesión inaugural de la Octava Conferencia de FATAH.

El evento fue presidido por el compañero Mahmoud Abbas, Presidente del Estado de Palestina y Líder del Movimiento FATAH, quien destacó la relevancia histórica de este encuentro para consolidar la unidad nacional y la defensa de los derechos legítimos del pueblo palestino.

Durante su discurso de apertura, el Presidente Abbas enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones nacionales y la cohesión interna para avanzar hacia una solución política justa.

Asimismo, reafirmó la importancia de la solución de dos Estados, basada en el Derecho Internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, como el único camino para alcanzar una paz duradera e integral en la región frente a las constantes agresiones y políticas de ocupación.

En el marco de esta conferencia, el Embajador de Nicaragua, compañero Gadiel Arce Mairena, transmitió los saludos firmes y fraternales de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo.

El diplomático nicaragüense reiteró la inquebrantable solidaridad de Nicaragua con la causa palestina y su respaldo total al derecho de este pueblo hermano a vivir en paz, libertad y soberanía absoluta.

La participación de Nicaragua en este foro internacional subraya los lazos de hermandad y la posición compartida en defensa de la autodeterminación.

Ambas naciones coinciden en la denuncia de la expansión de asentamientos y las restricciones impuestas en Gaza y Cisjordania, señalando que estas acciones amenazan la estabilidad regional y los esfuerzos internacionales por la justicia y la paz.

