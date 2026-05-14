Río Blanco y Granada: IPSA refuerza vigilancia y control contra el Gusano Barrenador

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) sostuvo encuentros estratégicos con productores de los municipios de Río Blanco y Granada, con el objetivo de coordinar acciones directas para el control y la erradicación del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en el territorio nacional.

Nicaragua: 2 municipios clave contra Gusano Barrenador del ganado

Durante estas actividades, el compañero Ricardo Somarriba, Director Ejecutivo del IPSA, presentó la implementación de «trampas amarillas», una técnica diseñada para la reducción poblacional de la mosca transmisora.

Esta estrategia sanitaria busca fortalecer la protección del hato nacional y ampliar la vigilancia epidemiológica en las diversas comunidades rurales del país.

El titular del IPSA enfatizó que la institución mantendrá el acompañamiento y la capacitación técnica constante a los productores, siguiendo las orientaciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

Estas medidas reafirman el compromiso de proteger la producción pecuaria y garantizar la estabilidad sanitaria para el bienestar de las familias productoras nicaragüenses.

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