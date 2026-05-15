Más de 200 especialistas participan en Congreso Internacional de Cardiología de Alta Complejidad

Con la exposición de especialistas de Ecuador, México y de nuestro país, en la Casa de los Pueblos, se desarrolló con más de 200 médicos, el Congreso Internacional de Cardiología de Alta Complejidad, referido a la prevención de infartos, arritmias y fallas cardíacas.

MINSA Impulsa: Cardiología de Alta Complejidad en Nicaragua

El doctor Darwin Rizo, del Centro Nacional de Cardiología del Hospital Manolo Morales, dijo que estos encuentros permiten el intercambio de experiencias, y conocer los avances tecnológicos para seguir mejorando la atención de salud de las familias nicaragüenses.

“Nicaragua avanza en la atención cardiológica. Actualmente, en el hospital Fernando Vélez Páiz, se realiza reemplazos de válvulas de manera percutánea y cateterismo coronario, mientras que en el Centro Nacional de Cardiología, se implantan marcapasos, y cirugías cardíacas”, afirmó el galeno Darwin Rizo.

