Cra Rosario Murillo lamenta partida física de diputada martha Emelda Castro Miranda

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, expresó sus condolencias este miércoles por la partida a otro plano de vida de la diputada de la Asamblea Nacional, Martha Emelda Castro Miranda.

Martha Emelda Castro Miranda

“Falleció la querida compañera militante del Frente, diputada ante la Asamblea Nacional, Martha Emelda Castro Miranda, tras una prolongada enfermedad”, manifestó la compañera Rosario.

La Copresidenta a recordó el trabajo, compromiso y solidaridad que siempre mostró la diputada Castro a la población de Bilwi, Costa Caribe Norte.

“Siempre militante, siempre fuerte, siempre leal allá en Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Nuestro abrazo a toda su familia, a su esposo, sus hijos e hijas, sus nietos y a todo ese pueblo querido de Bilwi, que tanto luchó con ella para luchar y vencer”, resaltó la compañera Rosario Murillo.

