Capturan a sujeto que ultimó a joven motorizado en Sébaco

Las autoridades policiales presentaron este jueves al sujeto Jilber Eliezer García Urbina, quien fue capturado por la muerte de Mario Alexander Delgadillo Salgado, de 22 años.

Mario Alexander Delgadillo Salgado, de 22 años

Mario Alexander fue ultimado a balazos a las diez de la noche del domingo pasado, cuando circulaba a bordo de una moto una calle del barrio José Tamara, cerca del mercado municipal, en Sébaco, Matagalpa,

Las investigaciones señalan que varios sujetos interceptaron a pie al motociclista y Jilber García abrió fuego en su contra por rencillas personales, impactándolo en el abdomen y el tórax, lo que le causó la muerte de forma casi inmediata.

Pobladores de la zona dijeron que supuestamente Mario Delgadillo se dedicaba al narcomenudeo y su muerte podría estar vinculada a la disputa por el control de la venta de drogas con otros expendedores del sector.

Jilber Eliezer García Urbina fue detenido posteriormente por la Policía en el barrio La Brigada del municipio de Sébaco y ya fue puesto a la orden de las instancias correspondientes para el debido proceso judicial.

