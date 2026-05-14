Representantes de Hackathon Nicaragua visitan Tu Nueva Radio YA invitando a jóvenes a sumarse a la innovación

La décima edición de Hackathon Nicaragua 2026 sigue despertando entusiasmo entre jóvenes innovadores del país, y este jueves, representantes de la plataforma visitaron Tu Nueva Radio Ya para compartir detalles sobre las inscripciones y el impacto que ha tenido esta iniciativa en el desarrollo tecnológico nacional.

Hackathon Nicaragua: Sin mujer no hay equipo innovador

Durante el programa Contacto 600, la compañera Jennifer López, representante de INATEC, destacó que Hackathon Nicaragua es un ecosistema de innovación que, a lo largo de sus 10 años, ha acompañado a más de 15 mil protagonistas en la creación de aplicaciones y soluciones tecnológicas orientadas a aportar al desarrollo económico del país.

“El viernes pasado se realizó el lanzamiento oficial de la ruta creativa de Hackathon 2026, donde se abordaron las diferentes metodologías implementadas desde el inicio de la plataforma en 2017, promoviendo espacios de Co-Creación y fortalecimiento para los equipos participantes”, detalló López.

Asimismo, resaltó que la plataforma cuenta con una red nacional de más de 120 mentores provenientes de universidades y centros tecnológicos, quienes acompañan a los jóvenes en el perfeccionamiento de aplicaciones, páginas web y proyectos tecnológicos.

Durante la visita a Tu Nueva Radio Ya también participaron el profesor Michael Monroe, y la estudiante Blanca Blas, de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, motivaron a los jóvenes a integrarse a esta experiencia tecnológica.

Michael Monroe explicó que los equipos deben estar conformados por entre 3 y 5 integrantes multidisciplinarios, siendo requisito fundamental la participación de al menos una mujer en cada grupo, promoviendo así el liderazgo femenino dentro de la innovación tecnológica.

“Fue una experiencia bastante enriquecedora. Aunque no ganamos, obtuvimos conocimientos y experiencia que también cuentan”, expresó por su parte la joven universitaria Blanca Blas.