Boxeador pierde primera pelea y luego aparece desmembrado en Colombia

El boxeador profesional colombiano Yeiner Andrés Gómez Sandoval, de 28 años, fue hallado desmembrado y flotando en el río Magdalena, una zona rural del municipio de Soledad, dos días después de disputar un combate en la ciudad de Barranquilla.

La identificación fue realizada por la madre del deportista en Medicina Legal gracias a varios tatuajes, entre ellos el de una serpiente en el torso. De acuerdo con la familia, faltaban la cabeza y varias extremidades, por lo que las autoridades mantienen operativos de búsqueda en la zona.

Gómez Sandoval había peleado el sábado en la velada WBA Future Champions Colombia, celebrada en Barranquilla. En el combate principal enfrentó a Leider Galvis en la categoría super-gallo y sufrió la primera derrota de su carrera profesional, luego de permanecer invicto en siete peleas.

Su entrenador, Miguel Ángel Guzmán, aseguró que fue una de las últimas personas que lo vio con vida. «Yo lo llevé a su casa cuando terminó la pelea. Lo dejé ahí. Lo vi normal. Me dijo: ‘Profe, nos vemos en una semana'», declaró.

Guzmán afirmó además que desconocía conflictos personales del boxeador y lo describió como una persona tranquila. Según relató, además del deporte, Gómez trabajaba ocasionalmente como mototaxista para complementar ingresos y era padre de una niña de dos años.

La Fiscalía de Colombia investiga el crimen y busca reconstruir los últimos movimientos del deportista.