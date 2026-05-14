INPESCA fortalece monitoreo y cumplimiento de normativas pesqueras en el Caribe Sur

Como parte del modelo de atención directa que promueve el Gobierno Sandinista, técnicos del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA) realizaron visitas de inspección en localidades de Bluefields y Corn Island, en el Caribe Sur.

Bluefields, Corn Island: INPESCA protege abasto local y precios

Estas actividades incluyen recorridos por mercados locales, inspecciones al traslado de productos y la supervisión de talleres de fabricación de nasas para la captura de langosta.

Durante los recorridos en los centros de comercialización, el personal técnico efectúa el levantamiento de precios y verifica el estado de abastecimiento de los productos del mar.

Esta labor garantiza contar con información actualizada para la toma de decisiones institucionales y asegurar el bienestar de las familias caribeñas.

Asimismo, las inspecciones al traslado de mariscos y a los talleres de artes de pesca tienen como objetivo verificar el cumplimiento de los lineamientos técnicos para una actividad ordenada, segura y sostenible.

Con estas acciones, se prioriza el cumplimiento de la Ley 489, Ley de Pesca y Acuicultura, asegurando el ordenamiento del recurso y el desarrollo de las comunidades pesqueras.

