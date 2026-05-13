Ejército de Nicaragua realizará marcha y prácticas de tiro en Mateare

La Unidad Humanitaria y de Rescate «Comandante William Ramírez Solórzano» (UHR) informó que este jueves 14 de mayo llevará a cabo una marcha patriótica y ejercicios de tiro con armas de infantería.

Ejercicio militar del ejército de Nicaragua.

Estas actividades se desarrollarán en el sector de la Reserva Natural Península de Chiltepe, ubicada en el municipio de Mateare, departamento de Managua, entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde.

Ante este anuncio, las autoridades militares hacen un llamado a los habitantes de las comarcas Ildefonso González, Los Cachorros, Miraflores, El Charco, El Paraíso, El Escobillal y El Rosario a no alarmarse por el movimiento de personal uniformado y las detonaciones que se escucharán en la zona.

Asimismo, solicitaron a la población de estos sectores y zonas aledañas atender estrictamente las señales preventivas de seguridad establecidas por la institución.

Estas medidas tienen como objetivo principal garantizar el orden durante las prácticas y evitar cualquier tipo de accidente entre los residentes del área.

