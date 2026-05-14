MINSA anuncia entrega de nuevo hospital pediátrico en saludo al General Sandino

En conmemoración del natalicio del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, el Ministerio de Salud (MINSA) inaugurará este 18 de mayo el nuevo Hospital Pediátrico Las Segovias en el departamento de Estelí.

Estelí abre Hospital Las Segovias, salva vidas infantiles

Esta moderna infraestructura, ubicada contiguo al Campus Médico San Lucas, fortalecerá la atención especializada para la niñez de la zona norte del país.

Asimismo, del 18 al 21 de mayo se desarrollarán encuentros del «Programa Amor para los más Chiquitos» en diversos departamentos, brindando atención integral, desparasitación y charlas sobre alimentación saludable a padres y niños.

Como parte de esta jornada conmemorativa, se pondrá en marcha un robusto plan de ferias y campañas preventivas a nivel nacional.

Destaca el inicio de la Campaña de Vacunación contra la Influenza y la aplicación de flúor para niños de 6 a 14 años en todo el país.

Además, se mantendrán activas las campañas de inmunización contra el COVID, el Virus del Papiloma Humano (VPH) y la Fiebre Amarilla, junto con un reforzamiento de la lucha antiepidémica para el control del mosquito transmisor del dengue mediante la eliminación de criaderos y abatización en barrios y comunidades.

En el marco del mes de las madres, el MINSA desarrollará la jornada «Madres Heroicas: Garantes de la Paz», que incluye ferias de salud visual con cirugías de cataratas en Matagalpa, Jinotega y Managua.

Asimismo, se desarrollará una feria de cirugía de hernias, vesículas, dermatológicas, afecciones urológicas, entre otros procedimientos, en el Hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez, municipio de Masaya

También se realizarán brigadas ginecológicas para la detección temprana del cáncer de mama y cérvico-uterino, ultrasonidos abdominales y visitas integrales a madres de héroes y mártires.

Para las mujeres mayores de 40 años, se han programado jornadas especiales de endoscopías y colonoscopías en las cabeceras departamentales para la prevención del cáncer gástrico.

Finalmente, la semana cerrará con Mega Ferias de Salud el sábado 23 de mayo en municipios como Somotillo, Nueva Guinea, Corn Island y Waspam, ofreciendo especialidades como ortopedia, pediatría y cirugía general.

En el ámbito académico y de alta especialidad, se realizarán simposios sobre innovaciones en ortopedia y abordajes quirúrgicos de la base del cráneo en Managua y León, junto con una Mega Feria de Neurocirugía en el Hospital Oscar Danilo Rosales, reafirmando el compromiso con la salud especializada y gratuita para el pueblo nicaragüense.

