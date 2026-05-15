Señor muere por infarto al ingresar en autohotel a saborear las mieles del amor

El ciudadano Reynaldo René Castillo, de 57 años, falleció a causa de un infarto en una de las habitaciones de un auto hotel, localizado en el kilómetro 8 y medio de la carretera nueva a León.

Los informes indican que don Rey llegó al lugar en un taxi junto una hermosa y agraciada mujer no identificada.

Luego de dos horas, la mujer se dispuso a retirarse, pero por políticas del lugar, los empleados primero revisaron la habitación y al ingresar vieron al señor Castillo arropado, tal como si estaba dormido, por lo que la fémina se fue normal.

A las 4 de la madrugada, cuando se cumplió el tiempo de estancia del cliente, una de las camareras llegó al cuarto y tras tocar la puerta y no obtener respuesta, procedió a abrir con la llave.

En ese momento, descubrieron que Reynaldo Castillo no tenía signos vitales, por lo que alertaron a las autoridades.

En el cuarto las autoridades encontraron un sobre vacío de una tableta de Sildenafil, determinándose que el infortunado falleció a consecuencias de un infarto cardiaco.

Entre las pertenencias de Reynaldo Castillo, la Policía encontró un número de teléfono que corresponde a María Arauz, ex pareja del ahora occiso, a través de quien se contactaría a su familia.

El cadáver de Reynaldo René Castillo fue llevado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la debida autopsia y luego ser entregado a los suyos.

