Comisarías reciben 7 denuncias por delitos contra la mujer y la niñez en la última semana

La Policía Nacional presentó este jueves los resultados del Plan de Prevención y Seguridad dirigido a las Madres de Familia, ejecutado a través de las Comisarías de la Mujer, entre el jueves 7 y el miércoles 13 de mayo de 2026.

Como parte de las acciones de prevención, las autoridades realizaron un total de 19,850 visitas casa a casa.

Durante estas jornadas, se llevaron a cabo 130 asambleas con la comunidad, las cuales contaron con la participación de 32,980 personas, se realizaron conversatorios con 20,754 protagonistas y diversas charlas que sumaron otros 12,120 participantes.

En el marco de estas visitas de presencia directa, se recepcionaron 7 denuncias por delitos que atentan contra la integridad de la mujer y la niñez.

De las denuncias, dos fueron por violación a menores, dos por abuso sexual, uno por intimidación o amenaza contra la mujer y dos por incumplimiento de deberes alimenticios.

Producto del trabajo operativo, se logró la captura de 4 sujetos (2 en León, 1 en Matagalpa y 1 en Managua) vinculados a esos delitos.

Este esfuerzo sostenido busca fortalecer la convivencia armoniosa y proteger la vida de las familias nicaragüenses mediante la sensibilización y cercanía en los barrios y comunidades.

