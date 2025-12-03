Intercambio con comunicador venezolano fortalce capacidades en la UAM

La comunidad educativa y la juventud nicaragüense protagonizaron este martes un significativo Encuentro de Intercambio y Aprendizaje en las instalaciones de la Universidad Americana (UAM), con la participación del destacado comunicador venezolano, compañero Abraham Istillarte.

El encuentro fue diseñado con el objetivo de fortalecer capacidades y unificar esfuerzos comunicacionales entre estudiantes, docentes y autoridades universitarias.

Durante el seminario, se abordaron estrategias y herramientas de comunicación orientadas a la «Defensa de la Verdad Verdadera», buscando que la narrativa comunicacional contribuya al Bienestar, la Prosperidad y el Avance Victorioso del Pueblo nicaragüense.

La iniciativa subraya el compromiso de las instituciones y movimientos juveniles con una comunicación que promueva el desarrollo y la conciencia social.

Además de los estudiantes, docentes y autoridades de la UAM, el intercambio contó con una nutrida representación de las estructuras juveniles del país como el Ministerio de la Juventud (MINJUVE), miembros de la Red de Jóvenes Comunicadores de Juventud Sandinista 19 de Julio y representantes de la UNEN.

Con estos talleres y seminarios, el Gobierno y las organizaciones juveniles continúan invirtiendo en la formación de cuadros capaces de defender y promover los intereses nacionales a través de la comunicación.