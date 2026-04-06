INETER: continúan calores en Semana Santa debido a las altas presiones

Las autoridades del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informa que esta semana continuarán las altas presiones atmosféricas, propio del mes de abril, la época más caliente del año.

Manuel Prado

Manuel Prado, director de Cambio Climático del INETER, explicó que estas condiciones atmosféricas, provocará sensación térmica de hasta 39 grados celsius, sobretodo en horario de 1 a 4 de tarde.

En el Pacífico, las temperaturas registrarán 36 y 38 grados, en el Caribe Norte y Sur, se mantendrán entre 33 y 36 grados, y en el Centro y Norte, de nuestro país, temperaturas en 28 grados Celsius.

Y respecto al oleaje en ambos litorales, de un metro a 1.5 metros, condiciones normales en esta época calurosa.