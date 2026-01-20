Grupo Che Guevara rinde homenaje a Brian Wilson con el tema «Héroe de la Paz»

El Grupo Che Guevara, oriundo de Diriomo, Granada, y con cuatro años de trayectoria, presentó su nuevo tema “Héroe de la Paz”, dedicado al compañero Brian Wilson.

Grupo Che Guevara lanza “Héroe de la Paz”

La agrupación está integrada por Walter Mejía en guitarra, Geovanni Borge en la caja peruana, Deborah Delgado y Ana Belén Delgado como vocalistas, y Alberto Delgado en guitarra y voz.

Con esta propuesta musical, el grupo busca destacar el talento local y transmitir mensajes de unidad, esperanza y paz a través del arte.

Su estilo combina ritmos tradicionales con arreglos contemporáneos, demostrando la creatividad y dedicación de sus integrantes a favor del amor y la unidad.

