Gobierno Sandinista entregará viviendas a 100 familias más en Urbanización Nuevas Victorias

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo informó que el próximo lunes se entregarán viviendas a 100 nuevas familias en la urbanización Nuevas Victorias, como parte de los proyectos habitacionales que continúan mejorando la calidad de vida de las familias nicaragüenses.

Viviendas entregadas en Nuevas Victorias

«Aquí vamos caminando en esta Nicaragua nuestra, vamos a estar entregando viviendas a 100 nuevas familias en la Urbanización Nuevas Victorias, este próximo lunes», reiteró la Copresidenta de la República.

Enfatizó «Paz y Derecho, Paz y Bienestar, la alegría de vivir tranquilos, pero siempre pidiéndole a Dios nuestro Señor que la Paz se extienda por el mundo entero, para que nos sintamos todos regocijados en la Paz que Dios nos manda, en la Paz que Dios nos da».

«Nuevas viviendas, familias protagonistas del Bloque I, Urbanización Nuevas Victorias, ya se han entregado 820 viviendas, de este proyecto que es maravilloso, disfrute, bienestar, derecho, mejorando la calidad de vida de más de 2,000 protagonistas, Dios mediante», concluyó la compañera Rosario Murillo.

