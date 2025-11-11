Gobierno Sandinista entregará más viviendas a protagonistas del Programa Nuevas Victorias

El Gobierno Sandinista anunció que este miércoles 12 de noviembre realizará la entrega de 247 viviendas a las familias protagonistas en la “Urbanización Nuevas Victorias”.

Las casas fueron construidas con la cooperación solidaria del Pueblo y Gobierno Chino al Pueblo y Gobierno de Nicaragua.

Con la entrega de estas viviendas, el Buen Gobierno sandinista reafirma a casa familia su compromiso de seguir avanzando con firmeza en la lucha contra la pobreza y contribuyendo con determinación en la construcción de una Nicaragua más justa, en Paz, Tranquilidad y Seguridad.