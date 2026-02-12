Gobierno Sandinista entregará 100 viviendas más en Urbanización Nuevas Victorias

En un paso más hacia la consolidación del bienestar de las familias nicaragüenses, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), realizará el lunes 16 de febrero la entrega oficial de 100 nuevas viviendas en la Urbanización Nuevas Victorias, ubicada en Managua.

100 nuevas viviendas en Managua: bienestar para familias

Esta entrega de viviendas seguras y de alta calidad es el resultado de la gestión del Buen Gobierno y cuenta con el respaldo fundamental de la Cooperación Solidaria del Pueblo y Gobierno de la República Popular China.

El proyecto garantiza el derecho constitucional de las familias a vivir en paz, armonía y prosperidad, bajo un modelo de urbanismo moderno.

La obra simboliza la estrecha relación de hermandad y cooperación bilateral entre Nicaragua y la República Popular China para el desarrollo social.

Con estas 100 viviendas, se continúa reduciendo el déficit habitacional en Managua, brindando estabilidad patrimonial a más protagonistas.

Esta nueva etapa en la «Urbanización Nuevas Victorias» reafirma el compromiso de las autoridades por transformar las condiciones de vida de la población mediante proyectos de infraestructura habitacional con estándares de calidad internacional.