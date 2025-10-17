Gobierno nicaragüense pospone conmemoración del Ministerio del Interior por pronóstico de lluvias

La Copresidencia de la República y el Ministerio del Interior informaron oficialmente al pueblo nicaragüense que por razones de pronóstico climático que confirma condiciones lluviosas para la tarde de hoy, se decidió posponer el Acto de Conmemoración del 46 Aniversario de Fundación del Ministerio del Interior.

Según la nota de prensa oficial emitida por el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, nuestras autoridades gubernamentales confirmaron que «una vez superados estos Fenómenos, reprogramaremos e informaremos para realizar los Eventos con la formalidad y el realce que merecen».

El aplazamiento del evento permite que la celebración de este importante aniversario del Ministerio del Interior se realice con la solemnidad y participación que merece esta institución fundamental para la seguridad nacional.

La comunicación oficial, fechada el 17 de octubre de 2025 en Managua y firmada por el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, establece el protocolo de información que seguirán las autoridades para notificar la nueva fecha del acto conmemorativo una vez que las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de actividades públicas de esta magnitud e importancia institucional.