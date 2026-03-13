Gobierno de Nicaragua emite recomendaciones ante ola de calor del verano 2026

Ante el incremento significativo de las temperaturas en todo el territorio nacional en este verano 2026, el Gobierno de Nicaragua, a través del MINSA, compartió una guía de cuidados esenciales para proteger la salud de las familias nicaragüenses.

El objetivo primordial de estas medidas es prevenir complicaciones graves como el golpe de calor, la elevación de la presión arterial, infartos cardíacos y afectaciones en la piel, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población.

Como medida principal de protección personal, se insta a la ciudadanía a mantenerse bajo la sombra y evitar la exposición directa al sol, utilizando vestimenta fresca de colores claros, camisas de manga larga, gorras o sombreros.

Asimismo, se recalca la importancia vital de la hidratación constante, recomendando el consumo de abundante agua aunque no se sienta sed, y priorizar una dieta rica en frutas de temporada y verduras frescas que aporten los nutrientes necesarios para enfrentar el calor extremo.

La vigilancia debe ser extrema para con los niños, niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores, quienes deben permanecer en ambientes frescos y debidamente ventilados.

Las autoridades hacen un llamado especial a los padres y tutores para que nunca dejen a menores solos o encerrados en vehículos ni habitaciones.

De igual manera, las personas con enfermedades crónicas, como hipertensos y diabéticos, deben evitar cambios bruscos de temperatura y garantizar el cumplimiento estricto de su tratamiento médico para prevenir crisis de salud.

Finalmente, el Gobierno recomendó evitar el consumo excesivo de alcohol, cafeína y bebidas azucaradas, ya que estos elementos predisponen al organismo a sufrir ataques cardíacos bajo condiciones de calor intenso.

También se exhortó a la población a estar atenta a signos de alerta como mareos, dolor de cabeza, náuseas o respiración rápida; ante cualquiera de estos síntomas, es imperativo buscar refugio en la sombra, hidratarse y acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana.