En Septiembre 551 familias recibirán llaves de sus nuevas viviendas en Urbanización Nuevas Victorias

551 familias que aplicaron para obtener una de las 920 viviendas en Urbanización Nuevas Victorias en Managua, recibieron confirmación y se les entregará las llaves de sus nuevos hogares en el mes de septiembre, dijo Gabriela Palacios, titular del INVUR.

551 familias reciben sus llaves en Nuevas Victorias

Palacios agregó que las familias ya entregaron el monto de reserva, para recibir sus nuevas viviendas.

Agregó que, una vez realizada la entrega, las familias podrán habitar las casas de inmediato, ya es un proyecto completo, con una vivienda de 37.22 metros cuadrados en un lote de 150 metros cuadrados, con todo el equipamiento urbano necesario, calles, luminarias públicas, red de agua potable, aguas negras, medidores de agua y luz.

“Son 640 metros de canales pluviales revestidos, 2 cajas puentes, 7 mil metros de red de aguas negras, tenemos un sistema eléctrico instalados con 211 postes de alumbrado eléctrico, 26 luminarias solares en el área del parque, 2 canchas deportivas, parque con juegos infantiles, 9 mil metros de calles revestidas, señalización es decir un proyecto completo”, añadió.

El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de 720 casas, correspondiente a la II Fase de la Urbanización Nuevas Victorias, situada en la zona de Sabana Grande, Distrito VII de Managua.

“El esfuerzo de la República Popular de China es enorme porque es un proyecto que continúa”, finalizó Palacios.

