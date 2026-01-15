Cubanos residentes en Nicaragua ratifican lealtad a la isla ante amenazas de EE.UU.

La comunidad patriótica cubana Antonio Maceo, residente en Nicaragua, emitió un contundente mensaje de respaldo a la soberanía de su nación.

Cuba y su diáspora reafirman la soberanía nacional

A través de un comunicado, los residentes cubanos aseguraron estar «en el estribo» junto a su pueblo frente a las nuevas amenazas de Estados Unidos.

La organización reafirmó que la unidad de los patriotas en el exterior es una barrera contra el imperialismo.

Según la asociación, Washington atraviesa una etapa de «desesperación extrema» marcada por la urgencia de control geopolítico.

Denunciaron que las constantes amenazas hacia la isla están motivadas por la ambición de acceder a petróleo y tierras raras.

Este contexto de asedio busca doblegar a las naciones que han decidido transitar un camino independiente a los mandatos de la Casa Blanca.

El pronunciamiento también extendió su solidaridad hacia la República Bolivariana de Venezuela en este complejo inicio de año.

La comunidad calificó como agresiones criminales las acciones recientes contra el país suramericano.

Asimismo, exigieron la liberación inmediata del presidente venezolano, subrayando que la lucha por la autodeterminación en el Caribe y Centroamérica es una sola frente a la dominación.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ratificó que los gobernantes estadounidenses carecen de autoridad moral para cuestionar a la isla.

El mandatario recordó que quienes convierten la vida humana en un negocio no pueden dar lecciones a una nación que resiste agresiones hace décadas.

Díaz-Canel enfatizó que Cuba es un territorio libre que jamás aceptará imposiciones externas ni chantajes políticos.

