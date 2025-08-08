Combustibles y el Gas Licuado seguirán con precios congelados en Nicaragua

Las gasolinas, el diesel y el gas licuado en sus presentaciones de 10, 25 y 100 libras, no tendrán ninguna variación en sus precios entre el domingo 10 y el sábado 16 de agosto de 2025.

La disposición del gobierno de Nicaragua fue dada a conocer este viernes por el licenciado José Antonio Castañeda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

El licenciado Castañeda recordó que esta medida fue adoptada por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo en apoyo a las familias y para proteger la economía nacional.

