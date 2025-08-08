32.7 C
Managua
viernes, agosto 8, 2025
Nicaragua

Combustibles y el Gas Licuado seguirán con precios congelados en Nicaragua

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Las gasolinas, el diesel y el gas licuado en sus presentaciones de 10, 25 y 100 libras, no tendrán ninguna variación en sus precios entre el domingo 10 y el sábado 16 de agosto de 2025.

La disposición del gobierno de Nicaragua fue dada a conocer este viernes por el licenciado José Antonio Castañeda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

El licenciado Castañeda recordó que esta medida fue adoptada por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo en apoyo a las familias y para proteger la economía nacional.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456