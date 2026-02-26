Buen Gobierno ha entregado más de 9 mil viviendas dignas

Nueve mil 44 viviendas han sido construidas por el Gobierno Sandinista en 16 departamentos del país, cambiando el nivel de vida a las familias nicaragüenses, informó hoy jueves Gabriela Palacios, Codirectora del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR).

Durante la entrega de 57 casas a igual número de familias en San Rafael del Sur, Managua, dijo que la meta era la construcción de 7 mil viviendas y se ha llegado a 9 mil 44, con le ejecución de 450 proyectos en 95 municipios del territorio nacional.

La compañera Palacios y las autoridades locales, entregaron las llaves de sus viviendas a familias que habitan en la comunidad El Vivero, quienes inician una vida nueva, en sus casas que constan de 2 cuartos, una sala, área de cocina y un espacio para lavado aparte.

Además, cuentan con los servicios básicos como agua potable, sistema de alumbrado, letrina, calles y energía eléctrica.

La Codirectora del INVUR también informó que se dará inicio a una segunda fase para construir ciento 15 viviendas y mejorar la calidad vida de 574 personas.

Finalmente, recordó que desde el año 2007 se han construido 1,300 casas en el municipio de San Rafael del Sur.

