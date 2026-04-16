Anuncian segundo Ejercicio Multiamenazas para este 25 de junio

El próximo 25 de junio se realizará el II Ejercicio Nacional de Protección de la Vida ante Situaciones Multiamenazas, un plan que ha preparado el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED).

Gran Ejercicio Nacional Multiamenazas por la Vida en Nicaragua

“Compañeros, compañeras, nos estamos preparando desde ya, el doctor González nos ha enviado el plan que nos encamina a la protección de la vida ante situaciones multiamenazas, el 25 de junio a realizarse a las 10 de la mañana”, dijo la Copresidenta Rosario Murillo.

La compañera agregó que “también vamos a tener ya listo el plan invierno del SINAPRED y todas las instituciones, empezando por la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua”.

Por otra parte, la Compañera Rosario informó que la embajada de Francia compartió la primera etapa de una misión científica sobre el patrimonio geológico en el cráter del Volcán Masaya, desarrollada en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), la UNAN-Managua y la Universidad Clermont Auvergne.

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