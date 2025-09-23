«All Star Nic» brilla con 90 minutos de puro talento y sabor pinolero celebrando sus 5 años

La Sala Pilar Aguirre vibró la noche del domingo 21 de septiembre con la espectacular puesta en escena de All Star Nic, Compañía de danza y Marcha, conformada por 45 talentosas jóvenes que celebraron su quinto aniversario con un derroche de pasión, disciplina y energía.

Durante más de 90 minutos, el público disfrutó de 20 piezas llenas de candela, con géneros que fueron desde lo urbano y pop, hasta lo tropical, garífuna, mostrando la diversidad y riqueza cultural que caracteriza a nuestro país.

Bajo la dirección de Marcos Bonilla, quien dedicó más de tres meses al montaje de coreografías y vestuarios, el espectáculo se convirtió en un espectáculo inolvidable que rápidamente agotó boletos, motivo por el cual ya se prepara una segunda función a petición del público.

La velada contó además con la participación especial de Tambores de Luna Llena, la talentosa Esmeralda Aguirre y el carismático Heriberto Brenes, quienes sumaron su arte y alegría a una noche mágica.

All Star Nic continúa cosechando triunfos como su reconocimiento en 2024 al obtener el título de Mejor Grupo de Baile de Música Urbana, otorgado por el Movimiento Cultural Leonel Rugama.

Desde Tu Nueva Radio Ya, celebramos el talento de estas jóvenes bailarinas que con orgullo y arte ponen en alto el nombre de Nicaragua.

Si deseas formar parte de All Star Nic podés contactarte al 8463-2039.



