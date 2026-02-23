Aeropuerto Internacional Punta Huete es el mayor proyecto de infraestructura entre China y Nicaragua

La construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Punta Huete, ubicado en el municipio de San Francisco libre, departamento de Managua, lleva un avance aproximado del 20 por ciento.

Aeropuerto Internacional Punta Huete

Así lo expresó el Embajador de la República Popular China en Nicaragua, Qu Yuhui, en entrevista en el programa La Notificación, sobre los principales programas y proyectos entre China y Nicaragua.

“Este aeropuerto permitirá ampliar la capacidad operativa, incrementar el número de vuelos y consolidar al país como un destino logístico y turístico más competitivo” destacó el diplomático chino.

Destacó que el Aeropuerto Punta Huete cuya inversión supera los 500 millones de dólares, es el mayor proyecto de infraestructura que actualmente ejecutan empresas chinas en Nicaragua.

A la vez se refirió al proyecto de ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua, cuya ejecución durará un año y medio, el cual cuenta con la experiencia, tecnología y eficiencia de las empresas chinas en el ámbito de infraestructura a nivel global.

