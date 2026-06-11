Metrocentro activa Fan Zone para vivir la pasión del fútbol
Metrocentro inaugurará este jueves su temporada futbolera con una Fan Zone en Plaza Central, un espacio diseñado para que las familias, barras y aficionados disfruten los partidos en un ambiente seguro, cómodo y lleno de entretenimiento.
La actividad iniciará a partir de las 11:00 de la mañana, con una propuesta pensada para activar el “modo fan” y convertir el centro comercial en punto de encuentro para quienes viven el fútbol con emoción.
Durante la inauguración, los visitantes podrán disfrutar de un show futbolero, dinámicas interactivas, degustaciones, premios y distintas actividades preparadas para celebrar una de las temporadas deportivas más esperadas.
La Fan Zone estará habilitada durante toda la temporada futbolera, con pantallas gigantes ubicadas en Plaza Central y en el Food Court, donde los asistentes podrán seguir la transmisión de los partidos.
Jorleny Herrera, coordinadora de Mercadeo y Comercialización de Metrocentro, explicó que el objetivo es que los visitantes vivan cada jugada, gol y emoción en compañía de otros fanáticos.
La invitación está abierta para que los nicaragüenses lleguen con su barra favorita y compartan la fiebre del deporte rey en un ambiente con entretenimiento para todos.
La experiencia cuenta con el apoyo de GoMarcas, Innovart, Puma, Siman y Taidok Motors, marcas patrocinadoras que se suman a la celebración futbolera.
“En Metrocentro te esperamos, para vivir la mejor experiencia que puede llevar la emoción del fútbol”, expresó Herrera.