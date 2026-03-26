Eskimo lanza al mercado nacional la imagen renovada de Eskimito

En un ambiente de mucha alegría, juegos, música y mucho más, se realizó el lanzamiento de la imagen renovada de Eskimito, la marca más querida por las familias nicaragüenses.

Eskimito promete convertirse en un símbolo de diversión, cercanía y dulces recuerdos para grandes y pequeños que comparten en momentos especiales, reuniones familiares y celebraciones que han pasado de generación en generación.

“La llegada de Eskimito simboliza más que una nueva imagen. Refleja la evolución de Eskimo, una marca que continúa innovando para mantenerse cerca de su gente y seguir creando recuerdos que unen generaciones”, dijo Marlon López, de Marketing Lead de Grupo LaLa.

Con este hermoso evento, Eskimo reafirma su compromiso de seguir creando experiencias que conecten con las emociones y la nostalgia de quienes han crecido con la marca, al mismo tiempo que conquista a nuevas generaciones.

Eskimo continúa escribiendo su historia junto a Nicaragua… y ahora, Eskimito vuelve para ser parte de ella.