Emprendedores impulsan turismo con nuevos destinos en El Realejo y El Viejo

El turismo continúa creciendo en Chinandega con nuevos emprendimientos impulsados por jóvenes inversionistas que están transformando la historia, las playas y la naturaleza en atractivos destinos que generan empleo y dinamizan la economía local.

Tu Nueva Radio Ya visitó este fin de semana algunos de estos proyectos que hoy se posicionan como nuevas referencias turísticas en el municipio de El Realejo y El Viejo.

Nuestra primera visita fue el centro turístico El Astillero, ubicado en el municipio de El Realejo, iniciativa impulsada por la joven emprendedora Ligda Alcaraz, quien tras culminar seis años y medio de estudios en Ingeniería en Economía y Negocios en la Universidad Nacional de Ingeniería, decidió apostar por el desarrollo turístico de su tierra natal.

El nombre del lugar surge inspirado en la historia del municipio, que hace años atrás fue uno de los principales puntos de construcción y reparación de embarcaciones que navegaban desde el puerto de El Realejo hacia destinos de Centroamérica, México y Sudamérica.

Actualmente, este centro turístico se ha convertido en un referente en la zona cuenta con 120 mesas y capacidad para atender a más de 600 personas, ofreciendo servicio de restaurante, gastronomía local y espacios ideales para eventos privados y celebraciones familiares.

Como parte de su crecimiento, el emprendimiento desarrolla la construcción de una nueva piscina con tobogán, ampliando así sus atractivos para visitantes. El lugar atiende de martes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche.

OTRO DESTINO IMPERDIBLE EN LA ZONA

A pocos kilómetros, también destaca Las Sevillanas Beach Hotel, ubicado frente a la playa Playa Santa María, un sitio que ofrece una vista privilegiada del océano Pacífico.

Este hotel inició operaciones hace tres años y cuenta con ocho habitaciones climatizadas con capacidad para dos, tres y hasta seis personas, con tarifas desde 75 dólares por noche.

Además de hospedaje, ofrece restaurante, menú variado, música en vivo, noches de salsa y diversas actividades recreativas para sus visitantes.

SURF, YOGA Y NATURALEZA

Otro emprendimiento que fortalece la oferta turística es Amaru Nicaragua Surf & Yoga, proyecto liderado por capital nacional al igual que los empremientos anteriores.

Gerrit Cooper, encargado del lugar , contó que inició operaciones en 2021 con capital nacional.

Cooper originario de las Islas dw Hawaii llegó a Nicaragua hace 8 años , se enamoró de las olas y desde entonces se instaló en nuestro país.

Este espacio combina hospedaje, restaurante, hostal y actividades recreativas, pero su principal atractivo son los paquetes de clases de surf y sesiones de yoga dirigidas a turistas nacionales y extranjeros.

Amaru Nicaragua ubicado también frente a la espectacular Playa Santa María, se ha convertido en un escenario ideal para disfrutar atardeceres únicos, música con DJ y experiencias de bienestar frente al mar.

TURISMO QUE IMPULSA LA ECONOMÍA

Estos emprendimientos reflejan cómo la inversión local y el espíritu emprendedor están contribuyendo al crecimiento del turismo en el occidente del país, generando empleo, movimiento económico y nuevas oportunidades para las comunidades costeras de Chinandega.

