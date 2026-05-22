Lanzan concurso de pastelería “Celebrando a Mamá”

Por Silvana Jarquin
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El Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, abrió las inscripciones del 22 al 27 de mayo, para participar en el Concurso Nacional de Pastelería Creativa “Entre Dulces y Colores Celebrando a Mamá”.

Frania Peralta, en representación del Ministerio de la Promoción de Emprendimientos, precisó que los requisitos para ser parte de éste concurso, es ser mayor de 18 años de edad, y conocer sobre las técnicas de decoración de pasteles.

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Los interesados inscribirse en las delegaciones departamentales. Después se seleccionará a un participante por cada departamento, quien concursará en la gran final el miércoles 10 de junio 2026.

Se entregarán reconocimientos y premios en efectivo de 15 mil córdobas al primer lugar, 10 mil al segundo lugar, y 5 mil córdobas, al tercer lugar. Las empresas aliadas brindarán kits de insumos.

El propósito de esta iniciativa es promover el intercambio de conocimientos, la creatividad, la promoción de productos y el fortalecimiento del espíritu emprendedor en el marco de la celebración del Mes de las Madres.

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